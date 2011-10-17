《中国报摘》--金融时报10月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--记者分析文章称,不平衡的金融结构是抑制中小企业融资难的重要原因,应从完善金融结构入手支持小微企业.
* 其他:
--北京市前三季度小企业贷款劲增286.7亿元人民币,贷款新增额占同期人民币贷款新增额的14.8%.
--据财政部消息,从目前投入来看,今年中央财政对"三农"(农业,农村和农民)的投入规模将在年初预算安排9,884.5亿元的基础上进一步加大,全年首次达到1万亿元左右.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。