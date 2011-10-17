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亚洲 | 2011年 10月 18日 星期二 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报10月18日

* 头版头条:

--记者分析文章称,不平衡的金融结构是抑制中小企业融资难的重要原因,应从完善金融结构入手支持小微企业.

* 其他:

--北京市前三季度小企业贷款劲增286.7亿元人民币,贷款新增额占同期人民币贷款新增额的14.8%.

--据财政部消息,从目前投入来看,今年中央财政对"三农"(农业,农村和农民)的投入规模将在年初预算安排9,884.5亿元的基础上进一步加大,全年首次达到1万亿元左右.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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