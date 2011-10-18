《新兴市场重要经济事件预告》--10月18日-10月25日

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10月18日(二)

科伦坡--斯里兰卡向议会提交2012年预算拨款议案(0730).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

莫斯科--莫斯科国际金融周.俄罗斯财长库德林,俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev),哈萨克斯坦央行总裁Grigory Marchenko,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow)及其他决策官员/银行家出席(至10月20日).

乌克兰顿涅茨克--乌克兰-俄罗斯区域经济论坛.

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)新公布欧洲新兴国家经济预测.

巴西利亚--巴西央行议息会议(至10月19日).

蒙得维的亚--拉丁美洲经济部长和外长商讨11月20国集团(G20)峰会议程.

10月19日(三)

内罗毕--国际货币基金组织(IMF)发表撒哈拉以南非洲地区经济展望.

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

开普敦--南非合作银行开发机构(CBDA)主办金融合作机构会议,主题为"通过提振南非合作银行业增强金融包容性"(至10月21日).

第比利斯--国际货币基金组织(IMF)代表团访问格鲁吉亚,与该国官员商讨格鲁吉亚经济前景.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至10月21日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审查机构会议--津巴布韦(辛巴威)(至10月21日).

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

10月20日(四)

马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.

马尼拉--2011年菲律宾国际银行业会议.菲律宾央行总裁泰谭柯将致开幕词.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

开普敦--南非副财长Nhlanhla Musa Nene发表讲话,题为"通过提振南非合作银行业增强金融包容性".

墨西哥城--墨西哥议会下院投票表决2012年预算案.

10月21日(五)

华沙--波兰央行举行会议,主题为"迈向更加团结和稳定的欧洲:欧元区、中欧、东欧和东南欧面临的挑战"(至10月22日).欧盟经济暨货币事务执委雷恩、土耳其央行总裁Erdem Basci、波兰央行总裁贝尔卡、瑞典央行副总裁艾柯姆将在会议首日发表讲话.

阿布扎比--海湾地区国家财长和央行总裁开会.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).

约旦死海--世界经济论坛就阿拉伯世界的经济增长与创造就业举行特别会议(至10月23日).

10月23日(日)

布鲁塞尔--欧盟高峰会会议(从原定10月17日推延).

10月24日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决定(1430).

10月25日(二)

印度孟买--印度央行2011-12年度第二季货币政策检视.

开普敦--南非财政部公布中期预算报告(1200).

亚的斯亚贝巴--联合国非洲经济委员会(ECA),非洲开发银行和联合国开发计划署(UNDP)联合举行第六届非洲经济会议(至10月28日).

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)