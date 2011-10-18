〔中国经济〕专家建议适时微调宏观政策,防范经济骤然转冷

路透北京10月18日电---中国证券报周二援引专家的观点称,中国应适时微调宏观政策,防范经济骤然转冷,并建议存款准备金率可适当下调,预计政策的转向或在今年底或明年初.

报导援引国家信息中心经济预测部副主任范剑平的话称,目前宏观政策由控通胀转向保增长的基础并不存在,若贸然再宽松,对物价的刺激力度将远远大于对经济的刺激力度,货币政策总体应稳健.

"但考虑到中小企业的信贷支持,存款准备金率可适当下调."范剑平称,但全面放松得不偿失,再宽松空间很小,货币政策不会走回头路,也不具备相应条件.

他认为,加息和减息都无必要,存准率方面,由于表外业务依然存在,社会融资总量并不紧张,在基数扩大的背景下,存准率可适当下调以对冲扩基效应,同时要扩大对中小企业的信贷额度,存准率也应适当下调.

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,但仍处高位.为抑制通胀,央行自去年10月来已升息五次,上调存款准备金率九次.

中国宏观经济学会秘书长王建则认为,中国经济有可能在今年底或明年初出现急速冷却,宏观政策届时将会转向,可能增加信贷规模.不过新一轮的宽松政策将呈现强烈的结构调整特征.

他认为,目前通胀仍在高位,货币政策不敢轻易放松,但也不会再度收紧,否则会加快衰退.紧缩政策下不少中小企业只能靠高利贷度日,最多只能挺半年,也就是今年底或明年初,届时倒闭潮将出现.

"如果政策放松的话,首先应该增加信贷规模,加大对中小企业信贷支持,如果经济衰退更加明显,降息和新的万亿刺激计划出台也不是没有可能."王建称.

中国温州等地近来频发的部分中小企业经营困难,多家企业主因高息借贷、资金链断裂"跑路"事件引发各方关注.为缓解小微企业的资金困局,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1146956](完)