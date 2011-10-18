《美国上市公司业绩公布日程表》--10月18日-10月25日

香港个股：吉利汽车1月销量大增71%受内销带动，股价收创新高
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
31 0.56
10/24 Q3 Amgen Inc (AMGN.O) 1.29 23 1.36
10/24 11:30 Q3 卡特彼勒(Caterpillar) (CAT) 1.55 17 1.22
10/24 BMO Q3 伊顿公司(Eaton Corp) (ETN) 1.09 18 0.80
10/24 11:30 Q3 景顺 (IVZ) 0.41 17 0.39
10/24 Q3 纸业公司金佰利 (KMB) 1.26 14 1.14
10/24 BMO Q3 Lorillard Inc LO 2.03 8 1.81
10/24 AMC Q3 Masco Corp (MAS) 0.08 16 0.11
10/24 AMC Q3 Plum Creek Timber PCL 0.30 10 0.20
10/24 BMO Q3 Roper Industries Inc (ROP) 1.07 12 0.87
10/24 Q3 德州仪器(Texas Instruments Inc) TXN 0.58 16 0.71
10/24 BMO Q3 VF Corp (VFC) 2.56 13 2.22
10/24 AMC Q3 Zions BanCorp. (ZION.O) 0.33 27 -0.47
10/25 BMO Q3 AK Steel Holding Corp (AKS) -0.01 15 -0.54
10/25 Q3 亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O) 0.24 31 0.51
10/25 AMC Q3 C R Bard Inc (BCR) 1.60 23 1.43
10/25 AMC Q3 Broadcom Corp BRCM.O 0.76 36 0.74
10/25 Q3 博地能源(Peabody Energy) BTU 0.85 19 0.99
10/25 AMC Q3 Boston Properties (BXP) 0.37 6 0.42
10/25 AMC Q3 C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW.O) 0.70 27 0.62
10/25 BMO Q3 康明斯 (CMI) 2.26 16 1.33
10/25 10:00 Q3 杜邦(DuPont) (DD) 0.56 14 0.40
10/25 BMO Q3 Quest Diagnostics Inc (DGX) 1.11 21 1.05
10/25 Q1 2012 DeVry (DV) 0.96 18 1.03
10/25 BMO Q3 Ecolab Inc (ECL) 0.75 16 0.66
10/25 AMC Q3 Fmc Technologies, Inc. (FTI) 0.46 24 0.33
10/25 12:00 Q3 Illinois Tool Works Inc (ITW) 0.98 17 0.83
10/25 AMC Q3 Life Technologies Corp (LIFE.O) 0.88 19 0.87
10/25 BMO Q3 利盟国际 LXK 1.03 13 1.09
10/25 AMC Q2 2012 McKesson Corp (MCK) 1.41 19 1.03
10/25 Q3 3M Co (MMM) 1.61 16 1.53
10/25 11:30 Q1 2012 Molex Inc MOLX.O 0.42 14 0.46
10/25 AMC Q3 Nabors Industries Ltd (NBR) 0.40 28 0.29
10/25 BMO Q3 National Oilwell Varco Inc (NOV) 1.16 28 0.97
10/25 Q3 Office Depot Inc ODP 0.01 16 0.03
10/25 Q3 PACCAR Inc (PCAR.O) 0.69 18 0.33
10/25 Q3 Ryder System, Inc. (R) 1.02 14 0.76
10/25 BMO Q3 Reynolds American Inc (RAI) 0.73 9 0.68
10/25 Q3 Regions Financial Corp (RF) 0.04 23 -0.17
10/25 AMC Q3 Range Resources Corp (RRC) 0.22 37 0.12
10/25 BMO Q3 Sherwin-Williams Co (SHW) 1.70 17 1.60
10/25 Q3 Sigma Aldrich Corp SIAL.O 0.91 12 0.83
10/25 BMO Q3 Simon Property Group Inc (SPG) 0.68 6 0.79
10/25 AMC Q3 Questar Corp STR 0.17 8 0.16
10/25 11:00 Q3 Tellabs TLAB.O -0.02 11 0.14
10/25 Q3 T Rowe Price Group Inc (TROW.O) 0.75 16 0.64
10/25 20:00 Q3 Total System Services Inc (TSS) 0.29 18 0.25
10/25 BMO Q3 联合包裹(优比速,UPS) (UPS) 1.05 25 0.93
10/25 BMO Q3 Waters Corp (WAT) 1.13 18 0.98
10/25 20:00 Q3 Western Union Co (WU) 0.39 23 0.37
10/25 Q3 美国钢铁公司(United States Steel) (X) 0.53 14 -1.20
10/25 BMO Q3 施乐(全录,Xerox) (XRX) 0.25 10 0.22
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益