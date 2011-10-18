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公司新闻(中文) | 2011年 10月 18日 星期二 08:49 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月18日-10月25日

31 0.56

10/24 Q3 Amgen Inc (AMGN.O) 1.29 23 1.36

10/24 11:30 Q3 卡特彼勒(Caterpillar) (CAT) 1.55 17 1.22

10/24 BMO Q3 伊顿公司(Eaton Corp) (ETN) 1.09 18 0.80

10/24 11:30 Q3 景顺 (IVZ) 0.41 17 0.39

10/24 Q3 纸业公司金佰利 (KMB) 1.26 14 1.14

10/24 BMO Q3 Lorillard Inc LO 2.03 8 1.81

10/24 AMC Q3 Masco Corp (MAS) 0.08 16 0.11

10/24 AMC Q3 Plum Creek Timber PCL 0.30 10 0.20

10/24 BMO Q3 Roper Industries Inc (ROP) 1.07 12 0.87

10/24 Q3 德州仪器(Texas Instruments Inc) TXN 0.58 16 0.71

10/24 BMO Q3 VF Corp (VFC) 2.56 13 2.22

10/24 AMC Q3 Zions BanCorp. (ZION.O) 0.33 27 -0.47

10/25 BMO Q3 AK Steel Holding Corp (AKS) -0.01 15 -0.54

10/25 Q3 亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O) 0.24 31 0.51

10/25 AMC Q3 C R Bard Inc (BCR) 1.60 23 1.43

10/25 AMC Q3 Broadcom Corp BRCM.O 0.76 36 0.74

10/25 Q3 博地能源(Peabody Energy) BTU 0.85 19 0.99

10/25 AMC Q3 Boston Properties (BXP) 0.37 6 0.42

10/25 AMC Q3 C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW.O) 0.70 27 0.62

10/25 BMO Q3 康明斯 (CMI) 2.26 16 1.33

10/25 10:00 Q3 杜邦(DuPont) (DD) 0.56 14 0.40

10/25 BMO Q3 Quest Diagnostics Inc (DGX) 1.11 21 1.05

10/25 Q1 2012 DeVry (DV) 0.96 18 1.03

10/25 BMO Q3 Ecolab Inc (ECL) 0.75 16 0.66

10/25 AMC Q3 Fmc Technologies, Inc. (FTI) 0.46 24 0.33

10/25 12:00 Q3 Illinois Tool Works Inc (ITW) 0.98 17 0.83

10/25 AMC Q3 Life Technologies Corp (LIFE.O) 0.88 19 0.87

10/25 BMO Q3 利盟国际 LXK 1.03 13 1.09

10/25 AMC Q2 2012 McKesson Corp (MCK) 1.41 19 1.03

10/25 Q3 3M Co (MMM) 1.61 16 1.53

10/25 11:30 Q1 2012 Molex Inc MOLX.O 0.42 14 0.46

10/25 AMC Q3 Nabors Industries Ltd (NBR) 0.40 28 0.29

10/25 BMO Q3 National Oilwell Varco Inc (NOV) 1.16 28 0.97

10/25 Q3 Office Depot Inc ODP 0.01 16 0.03

10/25 Q3 PACCAR Inc (PCAR.O) 0.69 18 0.33

10/25 Q3 Ryder System, Inc. (R) 1.02 14 0.76

10/25 BMO Q3 Reynolds American Inc (RAI) 0.73 9 0.68

10/25 Q3 Regions Financial Corp (RF) 0.04 23 -0.17

10/25 AMC Q3 Range Resources Corp (RRC) 0.22 37 0.12

10/25 BMO Q3 Sherwin-Williams Co (SHW) 1.70 17 1.60

10/25 Q3 Sigma Aldrich Corp SIAL.O 0.91 12 0.83

10/25 BMO Q3 Simon Property Group Inc (SPG) 0.68 6 0.79

10/25 AMC Q3 Questar Corp STR 0.17 8 0.16

10/25 11:00 Q3 Tellabs TLAB.O -0.02 11 0.14

10/25 Q3 T Rowe Price Group Inc (TROW.O) 0.75 16 0.64

10/25 20:00 Q3 Total System Services Inc (TSS) 0.29 18 0.25

10/25 BMO Q3 联合包裹(优比速,UPS) (UPS) 1.05 25 0.93

10/25 BMO Q3 Waters Corp (WAT) 1.13 18 0.98

10/25 20:00 Q3 Western Union Co (WU) 0.39 23 0.37

10/25 Q3 美国钢铁公司(United States Steel) (X) 0.53 14 -1.20

10/25 BMO Q3 施乐(全录,Xerox) (XRX) 0.25 10 0.22

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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