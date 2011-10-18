〔中国个股〕包钢稀土称周三起冶炼分离企业停产一月,因稀土价格下跌

路透上海10月18日电---中国主要的稀土生产商之一内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(600111.SS)周二公告称,因稀土价格下跌、产品需求不旺,决定自周三(10月19日)起,所属冶炼分离企业停产一个月.

包钢稀土指出,在近期稀土产品价格持续下滑、下游需求不旺、供过于求的形势下,为进一步稳定市场、平衡供需,决定所属冶炼分离企业(包括直属冶炼厂、华美公司、和发公司、山东灵芝公司)停产一个月(包钢全南晶环、包钢信丰新利已停产).

公告还表示,停产期间,包钢稀土将相应停止对上述冶炼分离企业及外部合作企业的原料供应.

进入三季度後,由于价格上涨过快已经严重影响下游需求,稀土价格开始快速下跌.中国证券报引用的数据显示,与年中的价格高点相比,氧化镧价格下跌了15%左右,氧化铈、氧化钕、氧化镨的跌幅也均在20%以上.产能快速扩张、市场供需失衡的问题已经显现.

中证报报导并引述业内人士指出,继8月五矿有色倡议全国稀土分离企业主动停产後,包钢稀土此举或意味着全行业停产浪潮的兴起.

五矿有色金属股份有限公司此前在媒体上发布的倡议书称,严格执行工信部有关稀土生产指令性计划的要求,倡议按照指标开展生产,并在8月初立即主动停产.[ID:nCN1875147]

包钢稀土周一收报50.42元人民币,过去一个月下滑12.08%.(完)