《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日(I)

**上海证券报**

--监管部门日前正式批复同意信达证券试点开展规模不超过70亿元人民币的客户保证金现金管理业务.这是自2004年券商综合治理以来,监管部门首度允许证券公司将客户保证金纳入资产管理范畴.

--发改委将针对京沪深等五地云计算应用示范工程的首批资金支持已经得到批复.据知情人士透露,扶持资金规模或将达到15亿元,首批获得支持的企业名单已经确定,包括阿里巴巴1688.HK、腾讯(0700.HK)、华东电脑、华胜天成等在内的多家企业入围.

--中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下--平安信托日前获得国家外管局批准的3亿美元QDII额度,是目前获得额度最大的信托公司,也是继中诚、上海、中海三家信托公司後又一家获此资格的信托公司.

--年内迄今最大IPO中国水电今日将登陆A股市场,尽管之前遭遇缩股降价发行的尴尬.但机构认为,中国水电(601669.SS)低价IPO有足够的安全边际,上市首日破发的概率不大.

**人民日报**

--公路建设存在资金链条断裂风险,部分省份出现连续两三个月无资金支付给施工企业,个别工程处于停工和半停工的状态.全年的工程进度将受到较大影响,预计资金到位率比去年下降25个百分点,实际完成工程量比计划下降20%左右.第四季度交通建设资金紧张局面将进一步加剧.

--国务院国资委公布数据,2010年央企总体运营良好,120家企业共实现净利润8,522.7亿元人民币,比上年增长42.8%,但不同行业央企的经营状况存在较大差异.中石油、中石化、中海油三家央企净利润占到全部央企利润的三成以上.

--国资委近日发出通知,要求所有央企对其境外企业出资形成的权益进行一次全面清理,摸清"家底"并办理境外国有产权登记.国资委还将对个人代持境外国有产权等情况进行清理.

**21世纪经济报 道**

--多位信托公司高管透露,《关于规范信托产品营销有关问题的通知》(徵求意见稿)已于近日下发到各信托公司.核心精神是鼓励信托公司发展直销,实质性的支持措施是允许信托公司设立异地营销中心,并大大简化了产品报备程序.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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