普京：俄罗斯不会出现“占领华尔街”运动

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月17日电---俄罗斯总理普京周一为增加社会开支计划辩护，他对全球企业执行长们表示，这将有助于俄罗斯避免周末发生在美国和欧洲的那种抗议。

痛斥不公和经济危机的抗议活动周末席卷全球，普京表示，他批准的增加社会开支计划将防止俄罗斯出现类似骚乱。

普京对大约20名全球企业执行长表示：“数十万人涌向街头，要求他们政府无法做到的事。”这些执行长中有BP(BP.L)的杜德利(Robert Dudley)和百事公司(PEP.N)的卢英德(Indra Nooyi)。

普京说：“如果不实施该计划(社会开支)，那麽我们可能会面临发达国家目前遭遇的状况。”

这是普京首次就“占领华尔街”运动公开表态，“占领华尔街”运动已迅速从美国蔓延至全球。

普京一直是华尔街无度开支的批评者，并称美国是靠印钱为生的寄生虫。目前他正急于积累国内人气，为明年3月的大选作准备。

财政部预测，俄罗斯2012年的社会开支将增加20.4%，至3.8万亿卢布(1,230亿美元)。社会开支约占俄罗斯联邦预算开支的三分之一。

普京表示：“我们将全力以赴为俄罗斯人民实现我们的社会义务。”民调显示，普京是俄罗斯最受欢迎的政治家，赢得明年大选几无悬念。（完）