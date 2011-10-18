〔中国证券〕上证所拟推动股票约定式回购交易试点,开拓融资渠道(更新版)

(新增更多细节,业内人士评论及背景)

* 上证所正推动股票约定式回购试点--消息

* 为企业开拓新的融资渠道

* 银河、中信和海通或会名列首批试点

路透上海/北京10月18日电---在目前企业资金面普遍偏紧及股市低迷不振的情况下,上海证券交易所正努力创新,帮助企业开拓新的融资渠道.多位消息人士近日透露,上海证交所有意推动股票约定式回购交易在该所试点,目前方案已上报证监会.

一位券商人士指出,"交易所已上报证监会待批这项业务了,但机构部也还在请示和说服上层中."

另一位接近交易所的消息人士证实,上海证交所确实在研究股票约定式回购交易,目前方案还未最终确定.

上海证交所和证监会相关人士对此不愿置评.

所谓约定式回购,是指客户将所持可流通的股票出售给证券公司,并约定在一定期限後按事先约好的价格回购这批股票.这种交易模式,类似现有的债券回购交易.

业内人士表示,约定式回购证券交易的客户初步定为:不经常买卖证券,以经营实业为主的客户.

约定式回购交易与目前国内券商正在实施的融资融券业务中的"融资"业务及典当行、信托公司的股票质押融资有些类似.不过券商的融资业务,需要投资者将融来的资金继续买入股票,而约定式回购则无此项要求.近年来不少上市公司大股东以所持股权为质押,向银行申请信贷融资,但这不牵涉股权所有权的转移.

**多赢**

渤海证券相关人士表示,一些券商对这个试点挺积极的,因为能够提高券商资金收益率水平."现在信托公司做股票质押火的不得了,券商看着都挺眼红的".

"这能够为股市提供新的增量资金,同时券商也能够提升资本收益率,更重要的是给客户提供灵活高效的资金服务."该人士指出.

一位资深券商人士透露,约定式回购交易为规避现行一些法规限制,在试点期间会禁止将解禁限售股作为标的证券.

消息人士还指出,若该方案获批,首批试点的券商可能仅有两三家,银河证券,海通证券(600837.SS)和中信证券(600030.SS)或会名列首批试点名单中.

"据说银河证券和中信证券近日就会获批试点."一位券商人士透露.

不过亦有分析人士称,国内券商本身资本金不多,若没有转融通机制相配合,约定式回购交易短期内规模亦不会做大,就象目前的融资融券业务一样.

转融通是指由银行,保险等金融机构向证券金融公司提供资金和证券,融金公司再转借给资金和证券转借给证券公司,再由券商作为中介提供给融资或融券客户.中国证监会近日已表示,将适时推出转融通机制.