《美国经济焦点》美国并未"竭尽全力"促进出口--GE执行长伊梅尔特

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
* 伊梅尔特称美国在经济上未能"竭尽全力"
* 信心是前进的关键
* 呼吁关注对经济疲软不满的人士
* 预料欧洲"长期处于"经济增长乏力状态
* 为担任奥巴马政府顾问的角色辩解
路透纽约10月17日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)指出,美国并未竭尽全力以赢得海外业务,而这导致经济下滑.
这非常令人担忧,因提振出口是美国应对失业率居高不下的最佳手段之一.高失业率正导致越来越多的美国人质疑该国经济体系的运转效率.
"我们目前并未尽心竭力,"伊梅尔特在周一参加汤森路透焦点人物活动时表示,"我们没有真正竭尽所能地在全球竞争,培育和销售我们的产品,我认为我们可以做得更好."
作为美国最大综合性企业掌门人和奥巴马政府的就业与经济问题顾问,伊梅尔特仍相信美国经济能够好转.他指出,通用电气预料今年国外市场销售额占比将达到60%.
他将德国视为一直成功推动出口的富裕国家典范.德国是通用电气最大竞争对手之一西门子(SIEGn.DE)的总部所在地.
"德国总理梅克尔从柏林飞赴北京,与她同机出访的还有25家德国大公司的执行长.他们将各地业务联系起来,他们很努力,他们全力求胜,"伊梅尔特并称.
他并称,美国总统奥巴马"一直鞭策和敦促我们尽力在未来五年实现出口额倍增.我认为,我们能很好地开展竞争.但我们没有采取德国人一样的玩命打拼方式."
伊梅尔特提到,美国的经济低迷已步入第三个年头,让很多美国民众感到愤怒和挫折,当权者需要对此表示感同身受.
"美国失业率高达9.1%,未充分就业的比例则更高,特别是在没有大学学历的年轻人中间,"伊梅尔特指出,"民众愤怒是自然的,我认为我们必须有深切感受,理解民众对现状不满."
一大群各类团体组成的抗议者已经在华尔街出现一个月,他们抱怨美国经济体系不再为大多数民众谋福祉.这场名为"占领华尔街"的抗议活动已蔓延至全美国.
抗议者指责,美国政府在经济衰退中花费数以十亿美元计的巨额资金救助包括通用电气在内的金融企业,让美国银行业赚取高额利润,却没有惠及普通美国人.
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)