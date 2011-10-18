《美国经济焦点》美国并未"竭尽全力"促进出口--GE执行长伊梅尔特

* 伊梅尔特称美国在经济上未能"竭尽全力"

* 信心是前进的关键

* 呼吁关注对经济疲软不满的人士

* 预料欧洲"长期处于"经济增长乏力状态

* 为担任奥巴马政府顾问的角色辩解

路透纽约10月17日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)指出,美国并未竭尽全力以赢得海外业务,而这导致经济下滑.

这非常令人担忧,因提振出口是美国应对失业率居高不下的最佳手段之一.高失业率正导致越来越多的美国人质疑该国经济体系的运转效率.

"我们目前并未尽心竭力,"伊梅尔特在周一参加汤森路透焦点人物活动时表示,"我们没有真正竭尽所能地在全球竞争,培育和销售我们的产品,我认为我们可以做得更好."

作为美国最大综合性企业掌门人和奥巴马政府的就业与经济问题顾问,伊梅尔特仍相信美国经济能够好转.他指出,通用电气预料今年国外市场销售额占比将达到60%.

他将德国视为一直成功推动出口的富裕国家典范.德国是通用电气最大竞争对手之一西门子(SIEGn.DE)的总部所在地.

"德国总理梅克尔从柏林飞赴北京,与她同机出访的还有25家德国大公司的执行长.他们将各地业务联系起来,他们很努力,他们全力求胜,"伊梅尔特并称.

他并称,美国总统奥巴马"一直鞭策和敦促我们尽力在未来五年实现出口额倍增.我认为,我们能很好地开展竞争.但我们没有采取德国人一样的玩命打拼方式."

伊梅尔特提到,美国的经济低迷已步入第三个年头,让很多美国民众感到愤怒和挫折,当权者需要对此表示感同身受.

"美国失业率高达9.1%,未充分就业的比例则更高,特别是在没有大学学历的年轻人中间,"伊梅尔特指出,"民众愤怒是自然的,我认为我们必须有深切感受,理解民众对现状不满."

一大群各类团体组成的抗议者已经在华尔街出现一个月,他们抱怨美国经济体系不再为大多数民众谋福祉.这场名为"占领华尔街"的抗议活动已蔓延至全美国.