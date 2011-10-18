《中国债券市场每日交易备忘》--10月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行100亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率将持稳在3.5840%

二重重装601268.SS7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承销

福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承销

凌云股份(600480.SS)4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承销

江苏康缘集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承销

内蒙古高新控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承销

深基地(200053.SZ)4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承销

华能集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行和国开行主承销

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二、新债上市:

国家开发银行74亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债110255,票面利率5.56%

国开行120.1亿元30年期发行人选择权(25+5)固息次级债110256,票面利率6.05%

江西铁路投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180141,票面利率7.20%

铁道部100亿元七年期固息债1180142,票面利率5.59%

铁道部100亿元20年期固息债1180143,票面利率6.00%

中国铁路物资15亿元三年期中票1182274,票面利率6.06%

中铁十九局5亿元一年期短融041159004,票面利率7.38%

珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275,票面利率7.29%

中国中铁(601390.SS)(0390.HK)40亿元七年期发行人选择权(5+2)中票1182276,票面利率6.08%

山鹰纸业(600567.SS)3亿元一年期短融041153004,票面利率8.20%

甕福集团6亿元一年期短融041151003,票面利率7.38%

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三、缴款:

中国铁建(601186.SS)(1186.HK)75亿元七年期中票

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四、还本付息:

国家开发银行200亿元五年期固息金融债060221到期兑付,票面利率3.00%

山东丰源煤电2亿元一年期短融1081344到期兑付,票面利率3.75%

包钢集团10亿元一年期短融1081345到期兑付,票面利率3.68%

农业发展银行155.2亿元五年期固息金融债100413付息,票面利率3.21%

楚雄开发投资公司15亿元七年期固息债1080123付息,票面利率6.08%

云南工业投资控股15亿元六年期投资人选择权(3+2)固息债1080124付息,票面利率4.25%

镇江交通投资建设10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080125付息,票面利率5.58%

昆明钢铁18亿元五年期中票1082184付息,票面利率4.77%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券报周二援引专家的观点称,中国应适时微调宏观政策,防范经济骤然转冷,并建

议存款准备金率可适当下调,预计政策的转向或在今年底或明年初.[ID:nCN1157162]

中国国家统计局今日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)