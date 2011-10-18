《外汇动态》欧元/美元在1.3750下方设有买单和停止单

但该交易员及其他市场人士认为,紧张不安的投资者可能会在10月23日欧盟峰会前卖出欧元."欧元在9月中旬及昨天测试1.39区域,均未突破该水准,这可能是欧元目前的上行限度.我认为欧元在欧盟峰会前或跌至1.36附近,因投资者将希望周末前持有尽可能少的头寸,"该交易员说.(完)