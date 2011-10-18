《外汇动态》空头回补提振美元/韩元,但出口商卖盘限制升幅

台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
0119GMT---交易商称,空头回补提振美元/韩元KRW=KFTC,尽管出口商结算的美元卖盘限制升幅.一些投机客亦卖出该货币对,因欧元小幅上涨.
美元/韩元上涨0.7%至1,148.4,此前一度升至1,153.0.
"市场人气因出口商交易转为逢高卖出.市场走势看起来亦略显沉重,"一位驻首尔外资银行资深交易商称.
但由于风险意愿仍疲弱,许多市场人士不希望因为做空美元而在市况突变时措手不及.
一位驻新加坡的亚洲银行交易员称,"我不会现在卖出美元/韩元,因股市不振."(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。