《外汇动态》空头回补提振美元/韩元,但出口商卖盘限制升幅

0119GMT---交易商称,空头回补提振美元/韩元KRW=KFTC,尽管出口商结算的美元卖盘限制升幅.一些投机客亦卖出该货币对,因欧元小幅上涨.

美元/韩元上涨0.7%至1,148.4,此前一度升至1,153.0.

"市场人气因出口商交易转为逢高卖出.市场走势看起来亦略显沉重,"一位驻首尔外资银行资深交易商称.

但由于风险意愿仍疲弱,许多市场人士不希望因为做空美元而在市况突变时措手不及.

一位驻新加坡的亚洲银行交易员称,"我不会现在卖出美元/韩元,因股市不振."(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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