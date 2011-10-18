《交易视点》中国债市慢牛行情将持续,政策性金融债有望补涨--中金

路透上海10月18日电---中国大型投行--中金公司最新利率周报认为，债市慢牛型行情将持续，而具体品种上，後期政策性银行债有望出现补涨行情。

**数据观测**

9月份CPI同比涨幅小幅下降至6.1%，略低于我们的预期，食品涨幅低于模型值是造成预测偏差的主要原因。

尽管食品环比较8月出现明显反弹，但主要是季节性因素造成的，实际低于历史平均水平，显示食品的上涨动力在减弱。从食品分项变化也能看出类似的特征，近期同比上升较快的非猪肉肉类、油脂和在外就餐升幅放慢甚至小幅回落。

非食品环比增速重新回到平均水平，其中衣着、烟酒为代表的消费品继续显着高于季节性，带动同比上升，而娱教文化、居住为代表的服务持续低于季节性，带动同比下降。

由于国庆节後食品价格开始下跌，油价下调也会拉低非食品价格，加上去年基数较高，我们预计10月CPI同比涨幅将大幅下降至5.6%附近，但低于5.5%的可能性不大。

11-12月份CPI同比回落至5%以内的可能性增大，但目前还不能过于乐观，我们认为食品价格未必能持续下跌，11-12月可能会再次反弹。

第一，近期猪价的下跌主要是局部地区爆发疫情出栏量增大造成的，但同时也影响到补栏意愿，所以後期供应会偏紧，在年底前猪粮比有望再度回升至前期的高位。第二，蔬菜价格在10月的回调是季节性特征，11-12月可能再次加速上涨。

9月份M2同比增速大幅下降至13%，创下了2002年以来的新低，而我们自己测算的广义M2增速也下降了0.5个百分点，但绝对水平仍有17%。M2增速并没有出现我们预期中的反弹，最根本的原因在于银行并没有像以往季末那样将理财产品大量回表，使得一半的存款增量都无法纳入M2的统计中。

为什麽银行将理财产品回表的意愿显着减弱？我们猜测有三方面的原因：

一是日均贷存比考核以及对月末存款波动率的限制使得银行利用理财产品冲存款规模的难度加大；二是银监会对理财产品的规范使得短期限的理财产品发行比例下降，客观上也很难做到都在季末到期；三是保证金存款补缴法定准备金使得银行有意识控制需要纳入准备金缴存范围的存款增量，以降低法定准备金缴纳的总量。

纳入贷存比考核的存款增量减少也影响到银行的放贷能力，表现为银行主动压缩9月份的票据融资。伴随着货币市场利率的下降以及银监会对理财业务的进一步规范，我们预计四季度会有更多的表外资产转回表内，有利于改善普通存款的增长，从而提高银行的信贷投放能力。

在中长期贷款需求下降的情况下，更多的信贷供给将体现在票据贴现上，并带动票据贴现利率逐步下降，这也将进一步推低与之相关性较高的Shibor和短融收益率。

**公开市场回笼力度将逐步加大**

回购利率近期快速回落与9月份超储资金显着增加有关，我们预计银行超储率已回升至1.5%左右。由于超储率已出现显着回升，同时考虑到11-12月还有大量的财政存款投放，我们认为央行为防止流动性过于泛滥，公开市场回笼力度会逐步加大，表现为当一二级利差消失市场需求恢复後，央行会顺势提高各品种的发行量，如上周重启3年期央票发行。

我们认为目前3年期央票发行利率下调的可能性不大。如果央行不愿意大量增加3年期央票发行量，同时又维持发行利率不变，可能采取类似于数量招标的方式。

在这种情况下，虽然3年期央票会维持一定的一二级利差，但央行会持续加大短期工具的回笼力度，将公开市场操作重新恢复净回笼状态，使7天回购利率维持在3%以上，也会抑制市场整体收益率的下降。

我们维持“慢牛型行情”的观点，在货币政策没有全面放松之前，如果收益率下降较快，公开市场回笼力度就会顺势加大，从而抑制收益率的进一步下降。

在大类品种上，近期国债的表现好于政策性银行债，主要是因为财政部大幅减少了四季度国债的发行量，使得国债的净增量不到1000亿元。我们预计後期政策性银行债有望出现补涨行情。

首先，尽管国债的流动性优势容易受到交易盘的青睐，但是过低的收益率无法得到配置盘的认可，考虑到四季度信用债的供给量仍较大，配置需求可以从国债转向高等级信用债，所以供给较少并不能成为收益率持续下降的推动力；其次，目前国债和政策性银行债之间的利差重新扩大，隐含税率均高于历史均值；第三，1-3年政策性银行债仍比央票高出20-30bp，随着流动性改善，两者利差会重新缩小，并相应降低中长期收益率。(完)

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