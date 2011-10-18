《外汇动态》澳元受空头回补推动小涨,关注中国GDP数据

0132GMT--空头回补操作推动澳元AUD=D4小涨0.3%至1.0197美元,面临55日移动均线切入位1.0253处的阻力.澳元远离昨日触及的一个月高点1.0372.

澳洲央行会议记录的论调与本月稍早利率会议之後的声明相似,澳元对此反应不大.若形势需要且未来的数据证实物价前景温和,澳洲央行对降息持开放态度.