〔中国新债〕交通银行周五起将发至多260亿元次级债,期限分10和15年

路透北京10月18日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行股份有限公司(3328.HK)(601328.SS)周二公告称,将于周五(21日)在银行间市场簿记建档发行不超过260亿元人民币固息次级债.

其中,10年期品种不超过50亿元,第五年末附发行人赎回权;15年期品种不超过210亿元,第10年末附发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示,发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间进行全额回拨,两个品种的最终比例与发行规模由发行人与联席簿记管理人视情况协商一致确定.

经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债券的评级为AAA级.

该期债发行首日为10月21日,发行期限为10月21日至24日,起息日和缴款日均为10月24日.中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中金公司为牵头主承销商,中信证券(6030.HK)(600030.SS)、海通证券(600837.SS)及瑞信方正证券为联系主承销商.

本期债券募集资金将用于充实本行附属资本,提高资本充足率,以增强本行的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展.

中国银行业正纷纷推出次级债发行计划,以提高资本充足率满足监管要求.此前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别发行了380亿元、500亿元和320亿元次级债.(完)

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