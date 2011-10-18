(重发)〔芝加哥期市〕美国大豆和玉米期货下跌,受需求放缓忧虑拖累

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路透吉隆坡10月18日电---美国大豆和玉米期货价格周二亚洲交易时段下跌,因收割增加及黯淡的经济前景,令需求放缓忧虑增强.

芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆期货合约连续第二天走低.0056GMT,该合约下跌0.4%,至每蒲式耳12.47-3/4美元,上周五曾触及两周高位.

大豆期货上周累计上涨近10%,创逾两年最大单周百分比涨幅,因农户拒绝出售大豆,尽管2011年作物收割进展很快.

12月玉米期约CZ1下跌0.4%至每蒲氏耳6.38美元,该期约此前连涨两个交易日;12月小麦期约WZ1上涨0.3%,报每蒲氏耳6.26美元.

美国农业部报告称,截至10月16日为止,有47%的美国玉米田完成收割,较前一周的33%增加,不过略低于分析师预估的48%.

农业部说,截至周日为止有69%的大豆完成收割,较上一周的51%增加,但是低于分析师预估的72%.

巴西的谷物压榨业协会Abiove周五对路透说,巴西2011/12年度大豆产量因单产提高和扩大种植面积,收成可能会较今年创纪录水平再增5%.

根据美国农业部数据,美国10月6日止当周大豆净出口销售下滑9%,跌至三周低位672,400吨.

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合约 价格 变动 涨跌% 2010年底 年内迄今变动(%)

CBOT玉米 638.00 -2.50 -0.39 629.00 1.43

CBOT大豆 1248.00 -5.00 -0.40 1393.75 -10.46

CBOT小麦 626.00 1.75 +0.28 794.25 -21.18

CBOT稻米 16.50 -0.03 -0.18 13.88 18.84

美国原油 86.43

汇率

欧元/美元 1.3761

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)