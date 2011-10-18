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中国财经 | 2011年 10月 18日 星期二 09:58 BJT

〔中国新债〕彩虹集团下周二将发行10亿元中期票据,期限五年

路透北京10月18日电---中国彩虹集团公司周二公告称,将于下周二(25日)在银行间市场簿记建档

发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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彩虹集团 20 10 5 10/25簿记建档 建设银行 AA 10/26 10/27

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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