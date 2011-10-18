《热点透视》奥林巴斯匆匆易主折射出日本企业改革的必要性

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容近代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 程琳

路透香港10月17日电---奥林巴斯影像(Olympus)(7733.T)做出辞退刚任命两周的外籍首席执行官这个尴尬决定,说明改革是一个缓慢而又一波三折的过程.Michael Woodford刚被招来整顿这家日本相机生产商,成为该国少数几个外籍执行长之一没多久,就被董事会解聘,一方面表明改革的药方实难下咽,另一方面也更加预示着未来需要更大力度的改革.

与日产汽车董事长暨执行长戈恩、索尼会长兼社长兼执行长斯特林格等其他外籍老板不同,Woodford凭借30年的努力方有今日成就.令人担忧的是,他对华尔街日报称,自己被解雇是因为日本一家杂志对奥林巴斯的公司治理问题提出质疑.其中之一似乎是海外并购出价过高.这个问题其实并不罕见:日本大企业全都是经常砸重金海外收购零件厂商,以避免更加痛苦的国内重组,从而提高营收.

对奥林巴斯而言,重组是必要的事情.据高盛估算,其在内诊镜市场的份额约占75%,营业利润率最高达到30%.但它还在坚持亏损的数码相机业务,与尼康(7731.T)和三星等公司竞争.2001至2008年间,奥林巴斯的集团营收增长了80%,但获利却下降37%,且净债务股权比大幅上升.

Woodford显然是无意中得罪了某人.但解雇他并不能消除奥林巴斯推行改革的压力,甚至可能让要求变革的呼声更加强烈.在最近一份年报中,奥林巴斯承诺将进行"大刀阔斧的结构性改革".对这一承诺能否兑现的怀疑,大概可以解释其股价为何在解聘Woodford後的两天里大跌38%.

但日本公司已经来不及阻止改革家们的实验了.外资目前持有日本上市公司五分之一的股份.面临老龄人口增多导致退休金拨付增多,退休基金开始拒绝一些低派息建议,并辞退表现不佳的基金主管.Woodford走了,但股东还是会需要找人来接替他的工作.(完)