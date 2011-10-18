路人漠视女童被撞拷问中国社会良知

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月17日电---中国两岁女童遇车碾压及路人视若无睹的视频，激起了公众的愤怒，一些人指责中国现代社会道德沦丧。

一家电视台播出的10月13日发生的这起事件的监控录像显示，在广东省佛山市一条狭窄的道路上，一辆面包车撞倒并碾过这名女童後随即逃逸，流血不止的孩子孤零零躺在路边。

新华社周一报导称，在事件发生後将近七分钟内，18名路人走过或骑车经过这名女童身边却无人施救，而且她竟被另一辆卡车再次碾过。第19名路人将孩子抱到路边，随後在佛山打工的孩子母亲冲到了事发现场。

新华社援引医生的话称，目前躺在医院里这名女童仍处于昏迷状态。《中国日报》的报导称，女童已经被宣布“脑死亡”，随时可能离开这个世界。

新华社称，两名肇事司机都已被捕，但对女童遭难视若无睹的冷漠路人遭到了网民微博的纷纷谴责。

中国经济的繁荣以及贫富分化，使社会价值观改变这一话题变得极富争议，一些人痛心地将他们所见到的现象归因于物质至上的思想替代了道德规范。

在新浪微博上，一位用户将这次事件称为“中国人的耻辱”。

“真的吗，我们的社会怎麽了？我看到这个，我的心凉了。每个人都要扪心自问，何时才能不再这麽冷漠，”另一位账号为Xiaozhong001的微博用户写到。

中国当前很多人对是否帮助身陷困境的人感到犹豫不决，担心受到无端牵连。此前曾有案例判定好心人向其帮助过的伤者支付巨额补偿。（完）