《Russell专栏》在铁矿石价格大跌下,矿商何以依旧乐观

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 侯向明/戴素萍
路透新加坡10月17日电---尽管可能只是在故作勇敢,但铁矿石生产商似乎在近期铁矿石价格大幅下跌之际仍显得非常乐观.
这或许是矿商们依然信心十足,因为他们尚未看到有船货取消,也可能是中国上月铁矿石进口规模创1月以来最大.中国买下了三分之二的铁矿石海运船货.
这抑或是矿商们认为目前只是铁矿石现货价格暂时性疲弱,而中国和印度长期的工业化进程,加之未来几年供给仍然趋紧,所以继续看好铁矿石前景.
此外,也有可能是矿商们相信铁矿石现货价格的急剧下跌後,随之而来的是同样强劲的大幅上涨,进而推升价格至更高的峰值.
铁矿石现货IODBZ00-PLT价格在9月7日至10月14日之间下跌了约14%,11个月来首次跌破每吨160美元.
此波跌势并非今年第一次,此前铁矿石价格曾自2月16日的纪录高位193美元跌至3月16日的165美元,而在接下来的四周里,价格又反弹了12%,虽然此涨幅无法同2008-09年和2010-2011年的大涨相媲美.
随着全球金融危机的爆发,铁矿石现货价格在2008年11月大跌近69%至每吨56美元,但在此後的几个月内价格大幅反弹238%.
此轮反弹後,在截至7月的三个月中,价格再度回落了约38%,而後再度反弹65%,于今年2月触及纪录高位.
欲浏览中国铁矿石进口和价格相关图表,请点选:(link.reuters.com/zuw44s)
欲浏览力拓第三季产出相关图表,请点选:(link.reuters.com/vem44s)
如果你喜欢技术分析,则可看看相对强弱指标(RSI).如果铁矿石价格RSI跌破30,显示市场超卖,通常会迎来强烈反弹.
当前RSI水准跌至3.7,为2008年11月跌破1以来的最低位,当时价格触底并在接下来很长一段时间内反弹.
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)