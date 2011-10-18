《Russell专栏》在铁矿石价格大跌下,矿商何以依旧乐观

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 侯向明/戴素萍

路透新加坡10月17日电---尽管可能只是在故作勇敢,但铁矿石生产商似乎在近期铁矿石价格大幅下跌之际仍显得非常乐观.

这或许是矿商们依然信心十足,因为他们尚未看到有船货取消,也可能是中国上月铁矿石进口规模创1月以来最大.中国买下了三分之二的铁矿石海运船货.

这抑或是矿商们认为目前只是铁矿石现货价格暂时性疲弱,而中国和印度长期的工业化进程,加之未来几年供给仍然趋紧,所以继续看好铁矿石前景.

此外,也有可能是矿商们相信铁矿石现货价格的急剧下跌後,随之而来的是同样强劲的大幅上涨,进而推升价格至更高的峰值.

铁矿石现货IODBZ00-PLT价格在9月7日至10月14日之间下跌了约14%,11个月来首次跌破每吨160美元.

此波跌势并非今年第一次,此前铁矿石价格曾自2月16日的纪录高位193美元跌至3月16日的165美元,而在接下来的四周里,价格又反弹了12%,虽然此涨幅无法同2008-09年和2010-2011年的大涨相媲美.

随着全球金融危机的爆发,铁矿石现货价格在2008年11月大跌近69%至每吨56美元,但在此後的几个月内价格大幅反弹238%.

此轮反弹後,在截至7月的三个月中,价格再度回落了约38%,而後再度反弹65%,于今年2月触及纪录高位.

欲浏览中国铁矿石进口和价格相关图表,请点选:(link.reuters.com/zuw44s)

欲浏览力拓第三季产出相关图表,请点选:(link.reuters.com/vem44s)

如果你喜欢技术分析,则可看看相对强弱指标(RSI).如果铁矿石价格RSI跌破30,显示市场超卖,通常会迎来强烈反弹.