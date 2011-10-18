〔中国货币市场〕回购利率多回升,公开市场回笼加力影响资金预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海10月18日电---中国银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS主要品种多回升,市场资金整体仍维持宽裕局面,但央行公开市场回笼逐渐加力,机构对短期资金面预期稍显谨慎.
交易员并称,中小银行存款准备金范围调整缴款对市场影响已告一段落,流动性基本未受冲击.
央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)和农行(601288.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴,其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴.
"本来觉得应该很宽松,但找了一些大行问了一下,好像比前一段时间差一点了,"上海一银行交易员称.
她表示,公开市场本周已提前实现净回笼,这对短期流动性以及机构对资金面的预期还是会有一定的影响.
中国央行公开市场本周一年期央票收益率延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8392 2.8186 +2.06
七天CN7DRP=CFXS 3.4751 3.3475 +12.76
14天CN14DRP=CFXS 3.8769 3.7226 +15.43
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8344 2.8107 +2.37
七天CHICNY7D=CFXS 3.5260 3.3772 +14.88
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)