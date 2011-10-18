《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日(II)

**证券时报**
--中国中小基金公司专户资格审核开闸.据知情人士透露,昨天是中小基金公司专户资格申报受理第一天,有四家公司当日已提交相关申报材料,其中民生加银提交的申报材料已获受理.
--深交所发布《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车试点业务指引》,自10月24日(下周一)起施行.信息披露直通车是指上市公司按照相关规定,将应该对外披露的信息公告通过深交所技术平台直接提交给指定披露媒体,深交所进行事後审核的信息披露方式.
**中国工业报**
--环保部日前通报上半年主要污染物减排情况,除氮氧化物排放同比上升外,其他三项排放量均实现同比下降.
--近年来一线风电涂料生产企业始终难觅中国企业身影,国家化工行业生产力促进中心高级工程师郭鸿霖表示,风电涂料国产化势在必行,该行业在2015年末时产值将达到30-40亿元人民币.
**期货日报**
--湄公河流域持续降雨引发洪灾对泰国、越南、柬埔寨等稻米出口国稻谷生产造成一定影响,但因中国国内晚稻已大量上市,相对去年同期收购价提高不少,後期上涨空间不大;加之泰国大米进口量少及消费群体集中,料对中国国内冲击不大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/李然; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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