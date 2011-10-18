《IFR短评》美元兑日圆外亚币低于开盘高位,但中国GDP影响市场信心

IFR悉尼10月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币目前在震盪交投中低于开盘高位,起初对敲交易是主旋律,直到中国公布疲弱的第三季GDP数据後,本地投资者信心受到打击.
美元/坡元和美元/韩元这两个货币对,急切想忽略地区股市追随美股下跌的表现.
然而,中国经济数据打压市场人气,澳元/美元下跌约40个点,海外市场人士担心全球经济中唯一真正的亮点--中国经济受到需求趋疲的拖累.
早前有报导称,中国的贸易顺差可能在2012年消失,也许这是为强调,大家都认为靠出口拉动的经济体肯定会在全球经济趋疲的大环境下放缓成长.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
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