〔新闻稿〕中国第三季度GDP同比增长9.1%,前三季同比增长9.4%

(以下为中国国家统计局10月18日公布的"前三季度国民经济保持平稳较快发展"全文)

前三季度国民经济保持平稳较快发展

前三季度，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济运行总体良好，继续朝着宏观调控预期方向发展。

初步测算，前三季度国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%。分产业看，第一产业增加值30340亿元，增长3.8%；第二产业增加值154795亿元，增长10.8%；第三产业增加值135557亿元，增长9.0%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.3%。

一、农业生产形势良好。全国夏粮产量12627万吨，比上年增产312万吨，增长2.5%。早稻产量3276万吨，比上年增产143万吨，增长4.5%。秋粮可望再获丰收，全年粮食产量将会超过去年。前三季度，猪牛羊禽肉产量5453万吨，同比增长0.2%，其中猪肉产量3568万吨，下降0.6%。

二、工业生产平稳增长。前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长14.2%，比上半年回落0.1个百分点。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长10.4%；集体企业增长9.6%；股份制企业增长16.1%；外商及港澳台商投资企业增长10.9%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长14.6%，轻工业增长13.1%。分行业看，39个大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长12.2%，中部地区增长18.3%，西部地区增长17.1%。前三季度，规模以上工业企业产销率达到97.9%，与上年同期持平。9月份，规模以上工业增加值同比增长13.8%，环比增长1.2%。

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润32281亿元，同比增长28.2%。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长，1个行业利润同比下降。1-8月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为85.1%，比上半年提高0.3个百分点。8月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.9%。

三、固定资产投资保持较快增长。前三季度，固定资产投资（不含农户）212274亿元，同比名义增长24.9%（扣除价格因素实际增长16.9%），比上半年回落0.7个百分点。其中，国有及国有控股投资73481亿元，增长12.7%。分产业看，第一产业投资同比增长25.5%，第二产业投资增长26.9%，第三产业投资增长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长22.3%，中部地区增长29.9%，西部地区增长29.5%。

前三季度，全国房地产开发投资44225亿元，同比增长32.0%，比上半年回落0.9个百分点。其中，住宅投资31788亿元，增长35.2%。全国商品房销售面积71289万平方米，同比增长12.9%。其中，住宅销售面积增长12.1%。前三季度，房地产开发企业本年资金来源61947亿元，同比增长22.7%。9月份，全国房地产开发景气指数为100.41。

四、市场销售平稳。前三季度，社会消费品零售总额130811亿元，同比名义增长17.0%（扣除价格因素实际增长11.3%），比上半年加快0.2个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额60165亿元，增长23.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额113265亿元，同比增长17.1%；乡村消费品零售额17546亿元，增长16.4%。按消费形态分，餐饮收入14737亿元，同比增长16.5%；商品零售116074亿元，增长17.0%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额55607亿元，同比增长24.3%。其中，汽车类增长16.0%，增速比上年同期回落18.9个百分点；家具类增长31.4%，回落7.0个百分点；家用电器和音像器材类增长20.5%，回落7.6个百分点。9月份，社会消费品零售总额同比增长17.7%（扣除价格因素实际增长11.0%），环比增长1.35%。

五、城乡居民收入继续增加。前三季度，城镇居民家庭人均总收入17886元。其中，城镇居民人均可支配收入16301元，同比名义增长13.7%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入同比增长11.9%，转移性收入增长11.2%，经营净收入增长30.4%，财产性收入增长23.4%。农村居民人均现金收入5875元，同比名义增长20.7%，扣除价格因素，实际增长13.6%。其中，工资性收入同比增长21.9%，家庭经营收入增长20.4%，财产性收入增长6.2%，转移性收入增长22.0%。

当前，经济发展面临的国内外环境更趋复杂，不稳定、不确定因素有所增加。下阶段宏观调控既要保持政策的连续性、稳定性，又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，加大改革创新力度，加快经济结构调整和发展方式转变，更加重视保障和改善民生，促进经济又好又快发展。(完)

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