版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 18日 星期二 11:29 BJT

修正:〔美国个股〕其它中国航空公司没有取消梦想787飞机订单的迹象--波音

(更正:改正第一段中错别字,应为"波音787飞机")

路透北京10月18日电---美国飞机制造商波音公司(BA.N)周二表示,在中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)决定放弃订购24架波音787飞机後,并无迹象显示有其它中国航空公司取消梦想787飞机的订单.

"其它签约购买飞机的中国航空公司仍然愿意履行合同,购买梦想787飞机,"波音公司在北京发表声明称.

"对于那些想要在国际市场上扩张业务的航空公司来说,787是正确的选择,理由有很多,其中包括无与伦比的乘坐体验、能效及环保表现."(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐