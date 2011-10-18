〔新闻稿〕1-9月中国固定资产投资(不含农户)同比名义增长24.9%

(以下为中国国家统计局10月18日公布的"1-9月份固定资产投资主要情况"全文)

2011年1-9月份固定资产投资主要情况

2011年1-9月份，固定资产投资（不含农户）212274亿元，同比名义增长24.9%（扣除价格因素後实际增长16.9%，以下除特别标明外均为名义增长），比1-8月份回落0.1个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）下降0.16%。

分产业看，1-9月份，第一产业投资4957亿元，同比增长25.5%；第二产业投资92829亿元，增长26.9%；第三产业投资114488亿元，增长23.4%。1-9月份，工业投资90372亿元，增长26.5%；其中，采矿业投资7542亿元，增长17.3%；制造业投资72941亿元，增长31.5%；电力、燃气及水的生产和供应业投资9889亿元，增长3.7%。

分地区看，1-9月份，东部地区投资增长22.3%，中部地区投资增长29.9%，西部地区投资增长29.5%。

从项目隶属关系看，1-9月份，中央项目投资12445亿元，同比下降7.5%；地方项目投资199829亿元，增长27.7%。在登记注册类型中，1-9月份，内资企业投资197739亿元，同比增长25.7%；港澳台商投资6666亿元，增长22.3%；外商投资6890亿元，增长15.7%。

从施工和新开工项目情况看，1-9月份，施工项目计划总投资557578亿元，同比增长19.8%；新开工项目计划总投资180482亿元，同比增长23.4%。

从到位资金情况看，1-9月份，到位资金243950亿元，同比增长23.2%。其中，国家预算内资金增长12.8%，国内贷款增长7.8%，自筹资金增长29.3%，利用外资增长13.8%，其他资金增长17.8%。

1-9月份，全国房地产开发投资44225亿元，同比增长32%。其中，住宅投资31788亿元，增长35.2%。全国商品房销售面积71289万平方米，增长12.9%，其中，住宅销售面积增长12.1%。1-9月份，房地产开发企业本年资金来源61947亿元，同比增长22.7%。9月份，全国房地产开发景气指数为100.41。(完)

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