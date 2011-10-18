〔新闻稿〕1-9月中国固定资产投资(不含农户)同比名义增长24.9%

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(以下为中国国家统计局10月18日公布的"1-9月份固定资产投资主要情况"全文)
2011年1-9月份固定资产投资主要情况
2011年1-9月份，固定资产投资（不含农户）212274亿元，同比名义增长24.9%（扣除价格因素後实际增长16.9%，以下除特别标明外均为名义增长），比1-8月份回落0.1个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）下降0.16%。
分产业看，1-9月份，第一产业投资4957亿元，同比增长25.5%；第二产业投资92829亿元，增长26.9%；第三产业投资114488亿元，增长23.4%。1-9月份，工业投资90372亿元，增长26.5%；其中，采矿业投资7542亿元，增长17.3%；制造业投资72941亿元，增长31.5%；电力、燃气及水的生产和供应业投资9889亿元，增长3.7%。
分地区看，1-9月份，东部地区投资增长22.3%，中部地区投资增长29.9%，西部地区投资增长29.5%。
从项目隶属关系看，1-9月份，中央项目投资12445亿元，同比下降7.5%；地方项目投资199829亿元，增长27.7%。在登记注册类型中，1-9月份，内资企业投资197739亿元，同比增长25.7%；港澳台商投资6666亿元，增长22.3%；外商投资6890亿元，增长15.7%。
从施工和新开工项目情况看，1-9月份，施工项目计划总投资557578亿元，同比增长19.8%；新开工项目计划总投资180482亿元，同比增长23.4%。
从到位资金情况看，1-9月份，到位资金243950亿元，同比增长23.2%。其中，国家预算内资金增长12.8%，国内贷款增长7.8%，自筹资金增长29.3%，利用外资增长13.8%，其他资金增长17.8%。
1-9月份，全国房地产开发投资44225亿元，同比增长32%。其中，住宅投资31788亿元，增长35.2%。全国商品房销售面积71289万平方米，增长12.9%，其中，住宅销售面积增长12.1%。1-9月份，房地产开发企业本年资金来源61947亿元，同比增长22.7%。9月份，全国房地产开发景气指数为100.41。(完)
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--整理 康熙泽; 审校 黄凯
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)