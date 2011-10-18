〔中国能源〕9月表观石油需求同比增1%,增速为今年以来最低

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月18日电---路透根据周二公布的官方初步数据推算,中国9月表观石油需求较上年同期温和增长1%,至每日约890万桶,增速为今年以来最低.
9月的表观需求增幅低于预期,部分原因是国家统计局将去年9月的原油加工量上修近2%,至当时的纪录高位.
随着经济增长的放缓,中国燃料需求增速从去年年末以来的10%以上水准回落,但仍占据全球石油需求增量的一半以上.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。