〔中国能源〕9月表观石油需求同比增1%,增速为今年以来最低

路透北京10月18日电---路透根据周二公布的官方初步数据推算,中国9月表观石油需求较上年同期温和增长1%,至每日约890万桶,增速为今年以来最低.

9月的表观需求增幅低于预期,部分原因是国家统计局将去年9月的原油加工量上修近2%,至当时的纪录高位.

随着经济增长的放缓,中国燃料需求增速从去年年末以来的10%以上水准回落,但仍占据全球石油需求增量的一半以上.(完)