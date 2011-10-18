《外汇动态》美元/日圆在熟悉区间内盘整,获76.60下方买盘支撑

0254GMT---亚洲交易商发现美元/日圆JPY=获得76.60日圆下方的强劲买盘支撑,最新持平于76.84.
一些市场人士称,外资已转向看跌日圆,希望开始建立美元多头部位.与此同时,东京出口商正趁美元走强之机大举抛售日圆.
美元/日圆周一未能成功升越77.50,乃不到一周时间内的第三次落败,部分人认为这表明该水平附近可能存在期权障碍.
自8月8日以来,美元/日圆一直陷入不到300点的窄幅区间内整理,交易商预料目前仍将在此区间内徘徊.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
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