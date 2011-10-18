《外汇动态》美元/日圆在熟悉区间内盘整,获76.60下方买盘支撑

0254GMT---亚洲交易商发现美元/日圆JPY=获得76.60日圆下方的强劲买盘支撑,最新持平于76.84.

一些市场人士称,外资已转向看跌日圆,希望开始建立美元多头部位.与此同时,东京出口商正趁美元走强之机大举抛售日圆.

美元/日圆周一未能成功升越77.50,乃不到一周时间内的第三次落败,部分人认为这表明该水平附近可能存在期权障碍.

自8月8日以来,美元/日圆一直陷入不到300点的窄幅区间内整理,交易商预料目前仍将在此区间内徘徊.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]