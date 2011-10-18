《外汇动态》澳元未受中国GDP数据影响,回吐涨幅与股市跌势保持一致

0259GMT---澳元未受中国第三季国内生产总值(GDP)数据影响,回吐早间大部分涨幅,与风险较高资产的普遍跌势保持一致.
中国GDP数据公布後,澳元兑美元AUD=D4从1.0202美元下滑至1.0187美元,随後短暂升穿1.0200美元,现报1.0184美元,日内上涨0.1%.
国家统计局周二公布,2011年第三季度GDP同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%;9月社会消费品零售总额同比增长17.7%,预估为增长17.0%.9月规模以上工业增加值同比增长13.8%,预估值为13.3%.[ID:nCN1146338].(完)
--编译 洪曦;审校 王兴亚
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