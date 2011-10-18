〔中国新股〕中国水电首日上市早盘尾段临时停牌,因较开盘价涨幅达30%

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海10月18日电---今年迄今A股最大IPO(首次公开发行)--中国水电(601669.SS)周二上市首日早盘尾段临时停牌,因较开盘价涨幅达到30%.
停牌前北京时间10:56,中国水电报6.22元人民币,较4.50元的发行价上涨38.22%,较4.78元的开盘价则上涨30%;同期沪综指.SSEC下跌逾1.7%.
根据上海证券交易所证券异常交易实时监控指引,对无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过30%、累计上涨超过100%或累计下跌超过50%的情形,实施盘中临时停牌.首次盘中临时停牌持续时间为30分钟,第二次盘中临时停牌时间持续至当日收盘前五分钟.
中国水电本次A股IPO发行30亿股,发行价4.50元/股,募集资金总额为135亿元.此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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