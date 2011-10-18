〔中国房地产〕9月房价涨幅明显回落,投资增速继续放缓(更新版)

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(新增更多评论和细节)
* 9月房价涨幅明显回落
* 投资增速继续放缓
* 销售依旧冷清
路透北京10月18日电---中国房地产调控效果进一步显现,传统销售旺季"金九"遇冷.9月房价涨幅出现明显回落,但销售依旧冷清,投资增速则继续放缓.
国家统计局周二公布,9月70个大中城市中,新建商品住宅价格环比下降及持平的城市的城市达17个,持平的城市有29个.
路透根据统计局数据测算,中国9月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨3.5%,较上月为4.1%涨幅明显放缓.
"数据显示房价下降明显,预计四季度下降仍是大趋势,但幅度不会太大,"东兴证券房地产分析师郑闵钢表示.
销售方面,1-9月商品房销售额达39,312亿元人民币,同比增长23.2%,较前八月25.9%的增速放缓.
中国国务院副总理李克强近日强调,当前世界经济形势发生很多新变化,风险因素增多,国内房地产市场调控正处在关键时期.[ID:nCN1149038](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)