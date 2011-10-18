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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 11:17 BJT

〔中国房地产〕9月房价涨幅明显回落,投资增速继续放缓(更新版)

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* 9月房价涨幅明显回落

* 投资增速继续放缓

* 销售依旧冷清

路透北京10月18日电---中国房地产调控效果进一步显现,传统销售旺季"金九"遇冷.9月房价涨幅出现明显回落,但销售依旧冷清,投资增速则继续放缓.

国家统计局周二公布,9月70个大中城市中,新建商品住宅价格环比下降及持平的城市的城市达17个,持平的城市有29个.

路透根据统计局数据测算,中国9月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨3.5%,较上月为4.1%涨幅明显放缓.

"数据显示房价下降明显,预计四季度下降仍是大趋势,但幅度不会太大,"东兴证券房地产分析师郑闵钢表示.

销售方面,1-9月商品房销售额达39,312亿元人民币,同比增长23.2%,较前八月25.9%的增速放缓.

中国国务院副总理李克强近日强调,当前世界经济形势发生很多新变化,风险因素增多,国内房地产市场调控正处在关键时期.[ID:nCN1149038](完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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