〔中国公开市场〕一年央票及正回购延续稳势,三个月来首见单周净回笼(更新版)

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(新增公告内容和分析师评论)
* 一年央票收益率第八次持平于3.5840%
* 七天正回购续为主力,利率均走稳
* 本周将实现净回笼,为三个月来首见
路透上海10月18日电---中国央行公开市场本周一年期央票延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.
分析师并指出,从七天期品种仍占正回购操作主力来看,央行通过其调节短期流动性的意图依旧明显.
央行公告显示,稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第八次周持平于3.5840%;同时的进行的300亿元28天期正回购中标利率2.8%,600亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.
招商银行金融市场部分析师刘俊郁认为,"目前看资金面已经放缓了,(公开市场)回笼资金可能将取代净投放."
国庆假期之後,债市流动性一直较为宽松,目前隔夜质押式回购加权利率CN1DRP=CFXS维持在3%以下的相对低位.
自7月中旬以来,央行公开市场连续净投放,不考虑国庆假期,此前已连续12周净投放,累计金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.
今日央票和正回购操作总额与上周二相同,不过本周到期资金仅为990亿元,上周则为2,870亿元.
央行公开市场上周二招标发行了100亿元一年期央票,当日还进行了共900亿元的正回购操作,其中含七天期500亿元和28天期400亿元.
中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.6400%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月13日.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 100
(周四) 待定
正回购 (周二) 900
(周四) 待定
央票到期 490
正回购到期 500
====================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)