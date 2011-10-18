〔中国公开市场〕一年央票及正回购延续稳势,三个月来首见单周净回笼(更新版)

(新增公告内容和分析师评论)

* 一年央票收益率第八次持平于3.5840%

* 七天正回购续为主力,利率均走稳

* 本周将实现净回笼,为三个月来首见

路透上海10月18日电---中国央行公开市场本周一年期央票延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.

分析师并指出,从七天期品种仍占正回购操作主力来看,央行通过其调节短期流动性的意图依旧明显.

央行公告显示,稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第八次周持平于3.5840%;同时的进行的300亿元28天期正回购中标利率2.8%,600亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

招商银行金融市场部分析师刘俊郁认为,"目前看资金面已经放缓了,(公开市场)回笼资金可能将取代净投放."

国庆假期之後,债市流动性一直较为宽松,目前隔夜质押式回购加权利率CN1DRP=CFXS维持在3%以下的相对低位.

自7月中旬以来,央行公开市场连续净投放,不考虑国庆假期,此前已连续12周净投放,累计金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.

今日央票和正回购操作总额与上周二相同,不过本周到期资金仅为990亿元,上周则为2,870亿元.

央行公开市场上周二招标发行了100亿元一年期央票,当日还进行了共900亿元的正回购操作,其中含七天期500亿元和28天期400亿元.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.6400%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月13日.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 900

(周四) 待定

央票到期 490

正回购到期 500

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