〔中国债市〕现券收益率延续跌势,经济增速放缓降低紧缩政策预期

路透上海10月18日电---中国银行间债市周二现券收益率延续跌势.今日数据显示经济增速有所放缓,但内生动力依然强劲.机构预计,中国经济能够实现"软着陆",政策面则将维稳.紧缩担忧情绪降温,令债市买盘涌起,并推低现券收益率水平.

"(政策)松不松的倒还不一定,但是再紧的可能性不大,"华北一银行交易员表示.

国家统计局今日公布,前三季度中国国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.今年二季度GDP同比增长9.5%.[ID:nCN1158096]

上述交易员并指出,近期债市需求较旺,一方面是机构对紧缩政策再度出台的预期降温;同时,资金情况的持续向好亦为买盘提供支撑.

她认为,未来央行将力求实现流动性的平稳.为保持经济增长,央行不会大力回收流动性,但也不能奢望资金面会特别宽松.

"如果央行现在把这(流动性)口子一放,今年的很多努力就白做了,功亏一篑."她称,本周公开市场已锁定净回笼格局,但预计回笼力度不会太大.

公开市场本周一年期央票收益率延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[CN/MMTCN]

剩馀期限约0.104年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.1959元,对应收益率2.7997%,成交162.37亿元.

中国银行间市场周二回购利率CNREPO=CFXS主要品种多回升,市场资金整体仍维持宽裕局面,但央行公开市场回笼逐渐加力,机构对短期资金面预期稍显谨慎.[CN/CN]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8396 3.4752

上日 2.8186 3.3475

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8061/3.7401

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.3692/3.3022

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.0942/4.0232 (完)

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