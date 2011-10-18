《中国2011年经济指标各方预测值一览》--10月18日

路透上海10月18日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2011年 2011年 2011年9月/2010年全年
国内生产 8% *9.2%//清华大学中国与世界经济研究中心/11年10月 *9.1%/10.4%
总值(GDP) *9.4%/国家信息中心预测部副主任祝宝良/10月 (9.1%为第三季度数据)
9.4%左右/中国社科院/10月
9.5%/IMF/9月
9.3%/亚洲开发银行/9月
8.9%/摩根大通/9月
9%/瑞银/8月
8.9%/德意志银行/8月
9.7%-9.9%/安信证券/8月
9.4%/野村证券/8月
9.6%/亚洲开发银行/7月
9.5%/交通银行金融研究中心/7月
9.5%/星展银行/7月
9.0%/巴克莱资本/7月
9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月
9.3%/ING/7月
9.63%/人民大学/7月
9.3%左右/国家信息中心/6月
9.5%/农业银行战略规划部/6月
9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月
8.7%/瑞士信贷/6月
9.2%/花旗银行/6月
9%/摩根士丹利/6月
9%/经济合作暨发展组织(OECD)/5月
9.4%/高盛/5月
9.3-9.4%/央行货币政策委员会委员李稻葵/5月
9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月
9.3%/世界银行/4月
9.8%/法国兴业银行/4月
9.6%/IMF/11年4月
9%/恒生银行/4月
9%以上/中国银行/3月
居民消费 4% *5.5%/清华大学中国与世界经济研究中心/11年10月 *6.1%/3.3%
价格指数(CPI) 5.5%左右/中国社科院/10月
5.5%/IMF/9月
5.3%/亚洲开发银行/9月
5.6%/野村证券/9月
5.2%/巴克莱/9月
5.2%左右/交通银行首席经济学家连平/7月
5%或略高/里昂证券/7月
超过5%/花旗/7月
4.7%/人民大学/7月
5%/瑞银证券/6月
4.8%/农业银行战略规划部/6月
4.9%左右/国家信息中心/6月
4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月
5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月
4.5%/摩根士丹利/6月
5.0%/德意志银行/6月
4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月
4.7%/高盛/5月
5.0%/世界银行/4月
5.5%/法国兴业银行/4月
4.5%/星展银行/4月
4.6%左右/亚洲开发银行/4月
4.5%/申银万国/4月
4.5%/《国际经济评论》/3月
5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/3月
4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月
工业生产者出厂 *6.5%/5.5%
价格指数(PPI)
广义货币 16%左右 *13.0%/19.7%
供应量(M2) (19.7%为2010年12月末数据)
新增人民币贷款 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 *4,700亿元/7.95万亿元
贸易顺差/逆差 *约1,500亿美元/国家信息中心祝宝良/11年10月 *145.1亿美元/1,831亿美元
约1,570亿美元/国家信息中心/7月
约1,600亿美元/农业银行/7月
1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月
1,000亿美元左右/货币政策委员李稻葵/5月
1,200亿美元左右/交通银行/4月
1,500亿美元/巴克莱资本/3月
1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月
社会消费品 *17%左右/国家信息中心祝宝良/11年10月 *17.0%/18.4%
零售总额 18.5%/国家信息中心王远鸿/2月 (17.0%为前三季度数据)
固定资产投资 *24.5%左右/国家信息中心祝宝良/11年10月 *24.9%/24.5%
(不含农户) 约25%/国家信息中心/7月 (24.9%为1-9月数据)
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
央行研究局课题组--中国人民银行研究局专题课题组
统计局总经济师--统计局总经济师姚景源
国研中心--国务院发展研究中心
发改委预测组--国家发改委价格监测中心分析预测组
发改委研究所分析组--发改委投资研究所投资形势分析组
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
社科院课题组--社科院中国经济形势分析与预测课题组
社会科学--中国社会科学院国际金融研究中心
中金--中国国际金融有限公司
中商联--中国商业联合会
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金会(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩/边竞