〔中国债市动态〕现券收益率续跌,受避险情绪及宽松资金面支撑

路透上海10月18日电---中国银行间债市现券收益率周二续跌,股市走软令投资者避险情绪升温,而尽管央行在公开市场上加大资金回笼力度,但债市流动性仍偏宽松,买盘依旧积极.

交易员称,相比利率产品,高等级的信用债仍然是投资者偏爱的品种,收益率下行约5-10个基点(bp).

"昨天美股跌得挺凶的,避险加上钱多,所以收益率就继续下."上海一位银行交易员称.

他表示,稍早公布宏观经济数据符合预期,对市场影响不大,但配置型机构对于目前市场收益率的短线跌幅已较谨慎.

中国国家统计局周二公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%.[ID:nCN1155332].

这显示中国经济成长录得2009年第二季以来最慢步伐,并拖累亚洲股市和大宗商品价格周二下跌.[ID:nCN1157962]

中国央行公开市场本周一年期央票延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[ID:nCN1157922]

剩馀期限近一年的中石油短期融资券最新报价收益率CN041151002=CFXM为5.58%/5.40%,上日为5.70%/5.55%;剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率CN110015=CFXM为3.81%/3.73%,上日尾盘为3.8299%3.7601%.(完)