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中国财经 | 2011年 10月 18日 星期二 12:15 BJT

〔表格〕中国9月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年9月70个大中城市新建住宅销售价格指数详情:

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)

北京 100.0 101.8 103.1 唐山 100.0 101.4 101.8

天津 99.8 103.1 104.3 秦皇岛 100.0 104.9 107.0

石家庄 100.1 106.5 108.5 包头 100.0 103.2 104.7

太原 100.1 101.4 101.9 丹东 99.7 105.1 107.5

呼和浩特 100.0 104.0 105.4 锦州 99.8 103.2 105.2

沈阳 100.1 105.4 107.2 吉林 100.0 104.6 106.3

大连 100.0 104.3 105.6 牡丹江 100.0 105.2 106.9

长春 100.0 103.2 104.7 无锡 100.0 102.1 102.4

哈尔滨 100.1 102.2 104.1 扬州 100.0 103.7 104.5

上海 100.0 103.1 102.6 徐州 100.0 103.8 104.3

南京 99.9 101.2 101.4 温州 98.7 99.5 99.7

杭州 99.9 101.2 100.9 金华 100.0 102.3 104.0

宁波 99.9 100.2 101.6 蚌埠 100.0 103.8 103.9

合肥 100.0 102.6 102.6 安庆 99.9 101.3 103.9

福州 100.1 103.1 104.1 泉州 100.1 101.5 101.1

厦门 100.0 105.7 106.0 九江 100.0 104.1 104.3

南昌 99.9 107.5 107.6 赣州 100.1 103.4 105.1

济南 100.1 102.1 104.3 烟台 100.0 103.7 104.7

青岛 100.1 104.7 104.3 济宁 100.0 103.1 103.6

郑州 100.2 105.6 107.3 洛阳 100.3 106.7 107.2

武汉 100.0 103.7 104.7 平顶山 100.2 104.7 104.7

长沙 100.3 108.1 109.0 宜昌 100.0 103.4 105.2

广州 100.0 106.3 105.0 襄阳 100.0 105.1 106.9

深圳 100.0 104.5 104.4 岳阳 99.9 105.1 107.7

南宁 99.9 103.1 102.4 常德 99.8 105.2 105.7

海口 99.9 101.3 102.2 惠州 100.0 103.9 104.9

重庆 99.6 102.2 103.7 湛江 100.1 103.8 105.4

成都 100.0 102.8 103.2 韶关 100.0 106.1 106.1

贵阳 100.2 104.0 104.8 桂林 100.2 106.3 106.3

昆明 100.3 105.4 106.0 北海 99.9 101.7 102.6

西安 100.2 103.3 104.6 三亚 100.0 101.3 101.6

兰州 100.2 105.3 107.1 泸州 100.2 101.8 102.2

西宁 100.2 104.5 107.0 南充 100.0 100.7 100.2

银川 100.3 103.0 103.5 遵义 99.9 104.9 105.3

乌鲁木齐 100.2 108.5 109.4 大理 100.2 101.4 101.7

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.(完)

更多细节,请点选统计局网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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