〔表格〕中国9月70个大中城市新建商品住宅价格指数

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年9月70个大中城市新建商品
住宅价格指数详情:
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)
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北京* 100.0 102.3 103.9 唐山 100.0 101.5 102.0
天津 99.7 103.5 104.8 秦皇岛 100.0 105.4 107.8
石家庄 100.1 106.7 108.7 包头 100.0 103.4 104.9
太原 100.1 101.4 102.0 丹东 99.7 105.8 108.2
呼和浩特100.0 104.1 105.6 锦州 99.8 103.2 105.2
沈阳 100.1 105.6 107.6 吉林 100.0 104.8 106.5
大连 100.0 104.3 105.6 牡丹江 100.0 105.3 107.0
长春 100.0 103.3 104.9 无锡 99.9 102.3 102.5
哈尔滨 100.1 102.2 104.3 扬州 100.0 103.8 104.6
上海 100.0 103.7 103.1 徐州 100.0 104.1 104.5
南京 99.9 101.6 101.8 温州 98.6 99.4 99.7
杭州 99.9 101.2 100.9 金华 100.0 102.4 104.0
宁波 99.9 100.2 101.6 蚌埠 100.0 103.9 104.0
合肥 100.0 102.7 102.7 安庆 99.9 101.3 103.9
福州 100.1 103.2 104.1 泉州 100.1 101.6 101.1
厦门 100.0 105.9 106.2 九江 100.0 104.3 104.5
南昌 99.9 107.7 107.8 赣州 100.1 103.4 105.1
济南 100.1 102.1 104.3 烟台 100.0 103.8 104.7
青岛 100.1 104.9 104.4 济宁 100.0 103.2 103.7
郑州 100.2 105.8 107.5 洛阳 100.3 106.8 107.3
武汉 100.0 103.9 105.0 平顶山 100.2 104.7 104.8
长沙 100.3 108.2 109.1 宜昌 100.0 103.5 105.3
广州 100.0 106.4 105.1 襄阳 100.0 105.2 106.9
深圳 100.0 104.6 104.5 岳阳 99.8 105.9 109.2
南宁 99.9 103.2 102.5 常德 99.8 105.3 105.8
海口 99.9 101.3 102.2 惠州 100.0 103.9 104.9
重庆 99.6 102.3 103.8 湛江 100.1 103.8 105.4
成都 100.0 102.8 103.3 韶关 100.0 106.2 106.2
贵阳 100.2 104.2 105.0 桂林 100.2 106.5 106.5
昆明 100.3 106.0 106.5 北海 99.9 101.7 102.6
西安 100.2 103.5 104.9 三亚 100.0 101.3 101.6
兰州 100.2 105.5 107.2 泸州 100.2 101.9 102.2
西宁 100.2 104.5 107.0 南充 100.0 100.7 100.2
银川 100.3 103.1 103.7 遵义 99.9 105.5 105.9
乌鲁木齐100.2 108.6 109.5 大理 100.2 101.4 101.8
*本表所列北京市"新建商品住宅价格指数"与北京市有关部门发布的"新建普通住房价格"
在统计口径、统计标准等方面均有不同.
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100.
新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房.(完)
欲浏览更多信息请点选国家统计局网站(here)
--整理 宿泱韫; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。