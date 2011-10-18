〔表格〕中国9月70个大中城市新建商品住宅价格指数

路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年9月70个大中城市新建商品

*本表所列北京市"新建商品住宅价格指数"与北京市有关部门发布的"新建普通住房价格"

在统计口径、统计标准等方面均有不同.

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100.