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中国财经 | 2011年 10月 18日 星期二 12:34 BJT

〔表格〕中国9月70个大中城市新建商品住宅价格指数

路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年9月70个大中城市新建商品

住宅价格指数详情:

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)

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北京* 100.0 102.3 103.9 唐山 100.0 101.5 102.0

天津 99.7 103.5 104.8 秦皇岛 100.0 105.4 107.8

石家庄 100.1 106.7 108.7 包头 100.0 103.4 104.9

太原 100.1 101.4 102.0 丹东 99.7 105.8 108.2

呼和浩特100.0 104.1 105.6 锦州 99.8 103.2 105.2

沈阳 100.1 105.6 107.6 吉林 100.0 104.8 106.5

大连 100.0 104.3 105.6 牡丹江 100.0 105.3 107.0

长春 100.0 103.3 104.9 无锡 99.9 102.3 102.5

哈尔滨 100.1 102.2 104.3 扬州 100.0 103.8 104.6

上海 100.0 103.7 103.1 徐州 100.0 104.1 104.5

南京 99.9 101.6 101.8 温州 98.6 99.4 99.7

杭州 99.9 101.2 100.9 金华 100.0 102.4 104.0

宁波 99.9 100.2 101.6 蚌埠 100.0 103.9 104.0

合肥 100.0 102.7 102.7 安庆 99.9 101.3 103.9

福州 100.1 103.2 104.1 泉州 100.1 101.6 101.1

厦门 100.0 105.9 106.2 九江 100.0 104.3 104.5

南昌 99.9 107.7 107.8 赣州 100.1 103.4 105.1

济南 100.1 102.1 104.3 烟台 100.0 103.8 104.7

青岛 100.1 104.9 104.4 济宁 100.0 103.2 103.7

郑州 100.2 105.8 107.5 洛阳 100.3 106.8 107.3

武汉 100.0 103.9 105.0 平顶山 100.2 104.7 104.8

长沙 100.3 108.2 109.1 宜昌 100.0 103.5 105.3

广州 100.0 106.4 105.1 襄阳 100.0 105.2 106.9

深圳 100.0 104.6 104.5 岳阳 99.8 105.9 109.2

南宁 99.9 103.2 102.5 常德 99.8 105.3 105.8

海口 99.9 101.3 102.2 惠州 100.0 103.9 104.9

重庆 99.6 102.3 103.8 湛江 100.1 103.8 105.4

成都 100.0 102.8 103.3 韶关 100.0 106.2 106.2

贵阳 100.2 104.2 105.0 桂林 100.2 106.5 106.5

昆明 100.3 106.0 106.5 北海 99.9 101.7 102.6

西安 100.2 103.5 104.9 三亚 100.0 101.3 101.6

兰州 100.2 105.5 107.2 泸州 100.2 101.9 102.2

西宁 100.2 104.5 107.0 南充 100.0 100.7 100.2

银川 100.3 103.1 103.7 遵义 99.9 105.5 105.9

乌鲁木齐100.2 108.6 109.5 大理 100.2 101.4 101.8

*本表所列北京市"新建商品住宅价格指数"与北京市有关部门发布的"新建普通住房价格"

在统计口径、统计标准等方面均有不同.

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100.

新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房.(完)

欲浏览更多信息请点选国家统计局网站(here)

--整理 宿泱韫; 审校 张喜良

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