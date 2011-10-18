〔中国货币市场〕回购利率多回升,公开市场回笼加力影响资金预期(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月18日电---中国银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS主要品种多回升,市场资金整体仍维持宽裕局面,但央行公开市场回笼逐渐加力,机构对短期资金面预期稍显谨慎.

交易员并称,中小银行存款准备金范围调整缴款对市场影响已告一段落,流动性基本未受冲击.

央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)和农行(601288.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴,其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴.

"本来觉得应该很宽松,但找了一些大行问了一下,好像比前一段时间差一点了,"上海一银行交易员称.

她表示,公开市场本周已提前实现净回笼,这对短期流动性以及机构对资金面的预期还是会有一定的影响.

中国央行公开市场本周一年期央票收益率延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8393 2.8186 +2.07

七天CN7DRP=CFXS 3.4764 3.3475 +12.89

14天CN14DRP=CFXS 3.8768 3.7226 +15.42

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8326 2.8107 +2.19

七天CHICNY7D=CFXS 3.5261 3.3772 +14.89

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8380 2.8210 +1.70

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5150 3.3400 +17.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8700 3.7400 +13.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8308 2.8075 +2.33

七天SHICNYSWD= 3.4933 3.3400 +15.33

三个月SHICNY3MD= 5.6235 5.6404 -1.69

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