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亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--10月19日****

路透10月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 赤字32

(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字129

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流出160

0800 意大利工业订单(较前月) 8月 -- +1.8%

(较上年同期) -- +6.5%

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月14日当周 -- 744.3

再融资指数 -- 4,072.3

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

1230 美国实质所得 9月 -- -0.8%

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 59.0 57.1

建筑许可年率(万户) 61.0 62.5

1230 加拿大领先指标 9月 +0.1% 持平

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.3%

1800 美联储褐皮书

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- -2,221

外资投资日股(10亿日圆) -- -59

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +5.2% +4.9%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.8% +0.7%

(较上年同期) +5.6% +5.5%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.8% +0.7%

(较上年同期) +5.7% +5.6%

0900 德国ZEW景气判断指数 10月 负48.3 负45.0

现况指数 38.4 39.6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月15日当周 +0.1% --

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.8% +0.2%

(较上年同期) +6.9% +6.4%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月15日当周 +4.6% --

1300 美国整体资本流动(亿美元) 8月 流入896 --

外资购买美国公债(亿美元) 601 --

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 18 15 (完)

--整理 吴云凌/王丽鑫;审校 程琳

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