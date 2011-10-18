〔中港新股〕新华人寿下周将寻求40亿美元A+H股IPO上市批准--IFR

路透上海10月18日电---汤森路透旗下IFR周二报导称,中国第三大寿险商--新华人寿下周将寻求40亿美元A+H股首次公开发行(IPO)批准.

IFR稍早报导称,数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份,促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後立即启动上市前推介.[ID:nCN1148084] (完)

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