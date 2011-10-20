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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:49 BJT

〔全球金市〕现货金下跌2%,受累欧债危机忧虑

路透伦敦10月20日电---现货金XAU=周四下跌2%,触及每盎司1,608.40美元,因投资者对不断升级的欧债危机感到忧虑.(完)

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