版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:48 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌1美元,受中国GDP和穆迪对法国评级警告拖累

路透伦敦10月18日电---布兰特原油期货周二回吐涨幅,下跌1美元至每桶109.16美元,此前中国第三季国内生产总值(GDP)数据趋疲,引发市场担心该国未来需求,同时穆迪警告法国债信评等展望可能恶化.

0732GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌1.16美元至每桶109美元.美国原油期货CLc1跌0.75美元,报每桶85.63美元.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐