《企业看点》--10月18日财务活动报导摘要

路透10月18日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报报导,El Paso CorpEP.N被天然气管道运营商Kinder Morgan(KMI.N)收购後,前者的执行长Douglas Foshee没有计划留任.[ID:nL3E7LI040]

* 华尔街日报引述知情人士报导称,全球最大的玩具公司美泰儿(Mattel)(MAT.O)正在洽购Hit Entertainment,价格略高于5亿英镑(约合7.889亿美元).[ID:nL3E7LH3AB]

* 华尔街日报报导,美国官员和大型银行正在致力于一项计划,令那些房产价值低于贷款额的部分借款者能获取再融资,前提是他们还在继续偿还抵押贷款.[ID:nL3E7LI0C1]

* 爱尔兰国家电视台RTE周一报导,爱尔兰政府已经与阿布扎比的Etihad Airways和International Airlines Group(IAG)(ICAG.L)进行了协商,讨论後两者收购爱尔兰政府所持Aer LingusAERL.I25%股份的可能性.[ID:nN1E79G1D5]

* 彭博引述熟悉情况的人士报导称,美国银行(BAC.N)正将其所持4 World Financial Center的49%股份出售给Brookfield Office Properties Inc.[ID:nN1E79G1WO]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)