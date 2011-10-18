《外汇动态》中长期投资大户在1.37美元处的买盘支撑欧元

0445GMT---欧元/美元EUR=在稀疏交投中上涨0.3%,报1.3781美元,收复隔夜的部分失地,中长期投资大户料在1.3700美元一线支撑欧元.

但欧元未能从约1.3788的日高再接再励攀升,曾三次上攻,但均以失败告终.时线图1.3843美元处的一目均衡云区也存在强劲阻力.

美元/日圆继续让交易商感到恼火,因其困于买盘报价76.60-65日圆下方和卖盘报价约77.85日圆.

交易商还关注澳元/日圆的关键水准78日圆,前两个交易日该货币对勉力收于此水准上方.停止单和买单均见于该水准处.市场目前关注欧洲方面的新头条消息,以及高盛可能公布逊于预期的业绩是否最终会影响到澳元/日圆.澳元最新涨0.5%,报78.50日圆AUDJPY=.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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