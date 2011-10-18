争取华尔街政治献金 罗姆尼领先奥巴马

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月17日电(记者 Kim Dixon)---华尔街人士向美国总统候选人提供的资金不及上届大选，共和党总统候选人罗姆尼从华尔街募集的竞选经费领先于奥巴马。
与2008年大选前同期相比，金融业高管等人士对明年总统大选的资金支持大幅减少。
美国无党派的响应性政治中心(Center for Responsive Politics)数据显示，截至2007年此时，总统候选人已从金融业筹资7,200万美元，而今年仅为1,500万美元。
总统候选人若获得华尔街的支持，将对其竞选财力起到关键作用。预计明年美国大选将成为史上花销最高的选举。
罗姆尼目前选举募款数额几乎为奥巴马的两倍。他与华尔街交往甚密，是贝恩资本(Bain Capital)的联合创始人。
响应性政治中心称，罗姆尼已从在高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)等华尔街机构就职的金融人士那里筹集到750万美元竞选资金，而奥巴马约为390万美元。
美国法律规定，公司不能直接出资支持候选人，但个人捐款200美元或200美元以上则需写上雇主名称。(完)
--编译 黎黎;发稿 王燕焜
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)