《外汇动态》海外账户买盘提振美元兑泰铢

0446GMT---美元兑泰铢THB=TH涨至周一突破的技术位附近,对泰国央行将减息的预期增强的迹象,促使海外投资者买进.
美元兑泰铢上涨0.2%,至30.67.周一,汇价突破30.68,为7月底至10月初涨势的38.2%回档技术位.
驻曼谷的一名交易员预计,泰国央行周三将维持利率不变,但美元兑泰铢将进一步上涨.
"洪灾情况最终将影响泰铢,我们预计美元兑泰铢将向31.00上涨,"该交易员称.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
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