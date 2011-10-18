〔中国新股〕中国水电首日受热捧逆市收扬17%,或利好後期大盘股发行(更新版2)

(新增细节和背景)

* 中国水电首日上市表现良好,逆市收扬17.1%

* 一度临时停牌30分钟,因较开盘价涨幅达30%

* 新股良好表现未能提振大盘走势

* 或有利于後期大盘股发行

路透北京10月18日电---今年迄今A股最大IPO(首次公开发行)--中国水电(601669.SS)周二首日上市受到资金追捧,最高涨幅逾38%,并触及临时停牌限制.最终收盘涨幅虽缩减至17%,但"首日秀"仍十分抢眼.

分析人士认为,在今年来新股上市屡屡"破发"的背景下,盘子较大的中国水电意外受捧显然有利于後期大盘股发行,但若同时引发高价打新也会对中小投资者造成伤害;後期其明显脱离合理估值的高股价则势必回归.

"爆炒之後肯定是'一地鸡毛',"华泰证券分析师周林认为,该股後期股价肯定回落,是否会破发仍要看整个市场,如果大盘继续反弹破发的可能性不大.而大盘短线仍料继续筑底盘整,并等候政策面进一步明确方向.

中国水电收盘报5.27元人民币,较4.50元的发行价上涨17.1%,换手率高达93.9%.早盘一度冲高至6.23元,大涨38.44%,亦较4.78元的开盘价涨30.33%,触及临时停牌限制,日低则探至4.72元.

根据上海证券交易所证券异常交易实时监控指引,对无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过30%、累计上涨超过100%或累计下跌超过50%的情形,实施盘中临时停牌.首次盘中临时停牌持续时间为30分钟,第二次盘中临时停牌时间持续至当日收盘前五分钟.

**或利好後续大盘股发行**

虽然中国水电首日超预期大涨,但却未能提振近期低迷的大盘走势,令此前冀望该股上市引领大盘进一步反弹的愿望落空.

沪综指周二收挫2.3%,逊于预期的三季度经济数据加深经济增速放缓忧虑,并打击投资者信心,中国水电获大肆炒作亦令资金分流.[ID:nCN1158526]

不过,分析人士指出,之後大盘新股发行还将陆续有来,而中国水电首日的良好表现无疑会对"後来者"形成提振.

"这显示市场仍然可以消化大型IPO,也利好後续上市的大盘股."湘财证券一位投资顾问表示.

中国水电本次A股IPO发行30亿股,原计划为不超过35亿股.最终以发行价区间下限4.50元/股定价,募资总额135亿元,低于原计划的173.17亿元使用募集资金额.公司称主动调整发行规模,是既考虑对资本市场资金压力,又考虑到公司的实际价值.[ID:nCN1987197]

此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.

而中国水电年内最大A股IPO的宝座恐怕不久也将让位.此前陜西煤业和中国交通建设(1800.HK)的A股IPO申请均已获得证监会发审委审核通过.其中,中国交通建设拟在上证所发行不超过35亿股,募资规模不超过200亿元,有望成为今年以来A股最大规模IPO;而陜煤则拟发行不超过20亿股A股,计划使用募集资金172.5亿元.

东北证券研究报告数据称,依照最新出台的规划,未来10年中国水利水电相关投资或将达到4万亿元,中国水电因为其在水利水电建设中的龙头地位,或将分得7,000亿元以上的相关份额.

中国水电以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.该公司去年营业收入1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元;2010年在中国对外承包工程企业中经营额排名第三位,新签合同额排名第二位.(完)