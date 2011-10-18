《投行看数据》中国经济软着陆,预计今年GDP增速为9.1%--巴克莱

路透北京10月18日电---巴克莱资本周二发布报告称,在中国最新宏观数据公布後,仍维持中国经济软着陆的基本观点,预计今明两年的国内生产总值(GDP)增速分别为9.1%和8.4%.

巴克莱在报告中称,从目前的经济增长和通胀情况来看,在中央经济工作会议之前,都不太可能出现降息或全面下调存款准备金率.中央经济工作会议通常在12月初举行.

对短期GDP增速和通胀,巴克莱预计,第四季GDP同比增速将放缓至8.5%,11月通胀率则降至5%.

政策方面,巴克莱认为,只要经济增速在未来几季保持在8%上方,就不应轻易转变抗通胀的立场.同时,政府可能通过结构性放松财政政策来支持经济增长.

巴克莱称,出口增长以及就业市场状况是判断是否更进一步放宽政策的关键所在.

"不排除临近年底会出现一次存准下调,我们认为存准下调可能首先从较小的银行开始."这是因为,若全球经济再现衰退,中国不可能免受发达国家的波及.

稍早公布的数据显示,中国经济持续平稳回落,朝着"软着陆"方向迈进.三季度GDP同比增速虽降至9.1%,但零售销售和投资仍表现良好,表明内部增长动力依然强劲. [ID:nCN1158096] (完)