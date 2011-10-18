《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元自一个月高位进一步回落

0633GMT---欧元兑美元EUR=几无变动,报1.3750美元,自日高1.3788美元回落,且自一个月高位进一步回撤.

中国弱于预期的国内生产总值(GDP)数据削弱风险较高资产的需求.

投资者等待德国ZEW数据和英国消费者物价指数(CPI),高盛等银行的财报,以及美国财长盖特纳、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克和英国央行总裁金恩的讲话.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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