版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:12 BJT

〔标题新闻〕罗马尼亚计划11月再次发售外币债券,将以欧元或美元发行--媒体援引副财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LI0ER]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐